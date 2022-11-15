Мобилизованные бойцы из Ростовской области получили спальные мешки и бензогенераторы

Встречу с бойцами провел заместитель главы региона Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО

Мобилизованные бойцы из Ростовской области, которые сейчас находятся на одном из полигонов ЮВО, получили спальные мешки, бензопилы, бензогенераторы и другие дополнительные полезные вещи. Об этом 15 ноября сообщил заместитель главы региона Вадим Артемов.

- Власти обеспечивают наших земляков дополнительным имуществом, предметами личной гигиены, а также продуктами питания, не входящими в стандартный набор. Помощь получают не только те, кто проходят боевое слаживание. Большую часть вещей приобретают по заявкам Минобороны РФ за счет средств фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Сейчас жители Дона перечислили уже более 530 млн рублей, - рассказал Вадим Артемов.

Добавим, на том же военном полигоне чиновник по поручению губернатор провел встречу с 40 резервистами, которые готовятся к выезду в зону СВО. Солдаты и офицеры рассказали о своих проблемах и пожеланиях, после этого все обращения взяли на контроль.

Вадим Артемов также ознакомился с условиями жизни в лагере: для бойцов создали всю необходимую инфраструктуру - от пунктов питания до тренировочных площадок. Подобные проверки власти планируют продолжить.

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