В Ростовской области для мобилизованных бойцов собрали уже 531 млн рублей

На Дону провели заседание совета фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области на закупку необходимых вещей для мобилизованных бойцов собрали уже 531 млн рублей, треть из этих денег на специальный счет перечислили жители региона. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Сумму, которая уже сейчас есть, планируют потратить на самое основное - на то, что будет полезно и необходимо каждому бойцу. Речь идет о спальных мешках, обуви, комплектах теплого белья, рюкзаках, термоковриках и других предметах.

Перечень нужных вещей сначала формируют в Минобороны России, а после этого сам список и необходимые траты утверждает попечительский совет фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

- Номенклатуру товаров согласует попечительский совет фонда. С конца октября было потрачено около 34 млн рублей. Всего на сегодняшний день расходы на поддержку мобилизованных составили порядка 98 млн рублей, - сообщили власти.

Сейчас, по рекомендации губернатора, движение поступающих на счет денег, а также приобретение товаров строго отслеживается на каждом этапе.

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