Встречу с мобилизованными резервистами из Ростовской области провели в полевом лагере ЮВО

В полевом лагере побывал заместитель губернатора Михаил Корнеев. Фото: сайт правительства РО

Встречу с мобилизованными резервистами в полевом лагере ЮВО провел заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Чиновник по указанию главы региона ознакомился с бытовыми условиями, осмотрел палатки, походный пункт питания, а также побеседовал с казаками и другими военными.

- Проблемные вопросы тылового обеспечения взял на личный контроль. Также провел личный прием, обращения, в основном, были связаны с социальными аспектами призыва. Каждый случай разберем индивидуально. Такая работа будет проводиться на системной основе, - подчеркнул Михаил Корнеев.

Представитель донского правительства совершил эту рабочую поездку вместе войсковым атаманом Сергеем Бодряковым. Они доставили в лагерь продукты питания, предметы обмундирования и специальную обувь.

Добавим, бойцы, которых призвали из Ростовской области, сейчас проходят военные курсы: восстанавливают навыки вождения боевых машин, ведения огня, грамотного перемещения по полю боя, преодолению препятствий и инженерных заграждений. Проводятся занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.

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