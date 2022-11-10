Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 15:08

Операторы-122 консультируют жителей Ростовской области по вопросам осеннего призыва

Вопросы можно задавать в любое время, телефон круглосуточный
Ангелина СКИБА
По горячей линии можно получить информацию о мобилизации и COVID-19. Фото: сайт правительства РО

По горячей линии можно получить информацию о мобилизации и COVID-19. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области по телефону «122» теперь можно получить информацию по вопросам, связанным с осенним призывом. Звонить можно в любое время - операторы работают круглосуточно, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Используются бланки с ответами на наиболее частые вопросы, на сегодняшний день их более 20. В конце смены также создают список нестандартных обращений, по мере проработки все поступившие сведения доводят до заявителей, - уточнил Вадим Артемов.

Консультации по осеннему призыву по номеру «122» начали с 1 ноября. Также ответы по этой теме можно найти на ресурсах «Объясняем.рф». Добавим, параллельно операторы службы отвечают на вопросы по частичной мобилизацией, ситуации с COVID-19 и мерам помощи беженцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенью из Ростовской области в армию планируют призвать около 4 тысяч человек

Новобранцев не собираются привлекать к участию в специальной операции (подробности)