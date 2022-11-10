Операторы-122 консультируют жителей Ростовской области по вопросам осеннего призыва

По горячей линии можно получить информацию о мобилизации и COVID-19. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области по телефону «122» теперь можно получить информацию по вопросам, связанным с осенним призывом. Звонить можно в любое время - операторы работают круглосуточно, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Используются бланки с ответами на наиболее частые вопросы, на сегодняшний день их более 20. В конце смены также создают список нестандартных обращений, по мере проработки все поступившие сведения доводят до заявителей, - уточнил Вадим Артемов.

Консультации по осеннему призыву по номеру «122» начали с 1 ноября. Также ответы по этой теме можно найти на ресурсах «Объясняем.рф». Добавим, параллельно операторы службы отвечают на вопросы по частичной мобилизацией, ситуации с COVID-19 и мерам помощи беженцам.

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