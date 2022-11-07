Осенью из Ростовской области в армию планируют призвать около 4 тысяч человек

Уже с завтрашнего утра юноши начнут прибывать в сборный пункт на территории Батайска Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенью из Ростовской области в Вооруженные силы России планируют призвать около 4 тысяч человек, 60% из них останутся служить в Южном военном округе. Об этом сегодня, 7 ноября, на специальной пресс-конференции сообщил военный комиссар Дона Игорь Егоров.

Новобранцев не собираются привлекать к участию в специальной операции. Известно, что уже с завтрашнего утра юноши начнут прибывать в сборный пункт на территории Батайска. Перед службой призывники должны пройти тестирование на коронавирус и проверку психологического состояния.

Добавим, в прошлом году из донского региона служить отправились 5 тысяч человек. Некоторых молодых людей распределили в казачьи части и в Президентский полк комендатуры Московского Кремля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершение мобилизации прокомментировали в военном комиссариате Ростовской области

Регион выполнил поставленную задачу по призыву бойцов для участия в специальной операции (подробности)