Завершение мобилизации прокомментировали в военном комиссариате Ростовской области

В Вооруженные силы призывали граждан, находящихся в запасе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области завершили набор бойцов в рамках частичной мобилизации. Об этом 1 ноября журналистам «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в военном комиссариате региона.

- Отправка повесток прекращена. В связи с выполнением задания по призыву мероприятия частичной мобилизации были завершены 29 октября 2022 года, - сообщили в ведомстве.

При этом жителям Дона, которые получили повестки после указанной даты, все равно следует явиться по вызову, чтобы лично прояснить ситуацию.

- Если гражданин по объективным причинам получил повестку от работодателя, ему нужно прийти в комиссариат для уточнения своего дальнейшего предназначения. Призыву по мобилизации такой гражданин уже подлежать не будет, - подчеркнули в военном комиссариате Ростовской области.

Ситуацию также прокомментировали и в донском правительстве. Власти сообщили, что «персонал комиссариатов продолжит заниматься своей обычной работой - специалисты будут готовить только добровольцев, а также кандидатов для службы по контракту». Напомним, граждан, находящихся в запасе, призывали в Вооруженные силы страны с 21 сентября 2022 года.

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Повестки больше не готовят и не вручают, сообщает донское правительство (подробности)