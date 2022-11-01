Власти: в Ростовской области прекратили призыв в рамках частичной мобилизации

Бойцов для участия в специальной операции призывали с 21 сентября 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области прекратили мероприятия, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации. Эту информацию 1 ноября подтвердили донские власти - официальный комментарий по ситуации опубликовали в Telegram под одним из постов губернатора Василия Голубева.

- Все мероприятия, связанные с призывом граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Повестки больше не готовят и не вручают. Все помещения, которые использовались возвращаются для работы в штатном режиме. Весь персонал комиссариатов также продолжит заниматься своей обычной работой - теперь они будут готовить только добровольцев, а также кандидатов для прохождения военной службы по контракту, - говорится в сообщении.

В правительстве региона добавили, что «вопрос о необходимости издания приказа находится в проработке».

Напомним, ранее, 28 октября, о завершении частичной мобилизации на Дону и в других регионах России заявил министр обороны Сергей Шойгу. По словам представителя военного ведомства, установленное задание по набору граждан было выполнено.

Военных запаса для участия в специальной операции начали призывать 21 сентября 2022 года. После этого в Ростовской области установили единовременную выплату для мобилизованных солдат и офицеров в размере 150 тысяч рублей. Помощь также пообещали оказать родственникам бойцов.

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