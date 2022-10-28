В Ростовской области завершилась частичная мобилизация

Оповещение граждан прекращено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области и в других регионах страны завершается частичная мобилизация. Об этом 28 октября во время доклада президенту сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

— Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, — доложил министр обороны.

Он пояснил, что установленное задание по призыву 300 тысяч человек выполнено. В настоящее время дальнейших заданий не планируется

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Ростовской области мобилизованным положена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Помощь пообещали оказать и родным призванных. Ранее губернатор поручил властям посетить семьи мобилизованных и выяснить их потребности.