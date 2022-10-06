Какие выплаты при мобилизации положены в Ростовской области: разъяснения правительства и военного комиссариата

По словам губернатора, мобилизованным начали выплачивать единовременные выплаты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 5 октября рассказал, какие выплаты при мобилизации положены

когда и как получившие повестку бойцы смогут получить обещанную единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. А также — как и кто может помочь семьям мобилизованным. Мы решили рассказать о всех все нюансах этой процедуры.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

Василий Голубев пояснил, что до конца дня 5 октября по 150 тысяч рублей получат те бойцы, документы которых первыми поступили от военкоматов.

- Средства должны появиться на картах более 100 мобилизованных парней, - пояснил губернатор. - Буду по-прежнему держать вопрос на контроле.

В постановлении правительства говорится, что средства всем мобилизованным будут перечислены в течение пяти дней после того, как был подготовлен проект распоряжения о выделении средств. Точные сроки не называются.

Напомним, выплаты проводятся за счет резервного фонда правительства Ростовской области. Средства поступают на счет мобилизованных один раз — в дополнение к федеральным.

ПОДДЕРЖКА ТЯЖЕЛОРАНЕНЫХ

Ранее, 14 сентября, Василий Голубев подписал постановление о дополнительной поддержке участников спецоперации, получивших серьезное увечье. Речь идет о лицах, проходящих службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, а также военнослужащих, пограничных органов ФСБ.

Данная выплата предоставляется Министерством труда Ростовской области. Документы от тяжелораненых будут принимать органы соцзащиты на местах, которые будут направлять их в министерство в течение пяти дней с момента получения.

Заявление можно подать в орган соцзащиты по месту жительства или по месту дислокации воинской части. К заявлению необходимо приложить удостоверяющий личность документ, справку о прохождении военной службы и участии в СВО, справку о получении увечья не ранее 24 февраля 2022 года при выполнении задач в ходе участия в СВО, а также заключение военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, контузии, травмы). С данных документов должны быть сделаны копии, которые заверяют работники органа соцзащиты.

Документы рассматриваются в течение 20 рабочих дней со дня получения. После этого Минтруд в течение 10 рабочих дней осуществляет перевод средств на банковский счет заявителя.

КОГДА МОБИЛИЗОВАННЫЕ ПОЛУЧАТ ЗАРПЛАТУ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров во время интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» назвал зарплату, которую будут получать призванные по частичной мобилизации. Он пояснил, что такие граждане имеют статус военнослужащих, проходящих службу в ВС РФ по контракту. При пересечении границы наступает право на получение командировочных каждый день: 53 доллара по фиксированному курсу в 80 рублей и дополнительно еще два оклада. В целом, по словам Игоря Егорова, в месяц зарплата военнослужащего по контракту составит около 200 тысяч рублей. Офицеры будут получать более 200 тысяч рублей.

Мобилизованным также положены надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».

- Денежное довольствие мобилизованным гражданам будет начисляться с момента издания приказа о зачислении в списки воинской части, - пояснили в пресс-службе губернатора. - Это происходит в течении 1-2 дней после прибытия мобилизованных в расположение части.

При этом денежные средства будут начисляться на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.

КАК БУДУТ ПОМОГАТЬ СЕМЬЯМ?

Семьи мобилизованных смогут получить помощь волонтеров. Для этих целей правительство региона задействовало региональный и муниципальный штаб общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Власти пояснили, что содействие семье может быть самым разным: от устройства ребенка в детсад или школу до выгула домашних животных и помощи по дому или на приусадебном участке. Губернатор дал поручение главам муниципалитетов навестить семьи мобилизованных на местах и выяснить их первейшие потребности, чтобы каждая такая помощь была адресной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военком Ростовской области рассказал о зарплате мобилизованных резервистов

По словам Игоря Егорова, призванные по частичной мобилизации будут получать около 200 тысяч рублей (подробнее)