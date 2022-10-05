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Общество5 октября 2022 18:51

Более сотни мобилизованных из Ростовской области 5 октября получат на карты по 150 тысяч рублей

Это единовременная региональная выплата
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Более сотни мобилизованных из Ростовской области 5 октября получат на карты по 150 тысяч рублей.

Более сотни мобилизованных из Ростовской области 5 октября получат на карты по 150 тысяч рублей.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что до конца дня 5 октября более сотни мобилизованных дончан получат на карты единовременные региональные выплаты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что мобилизованные военнослужащие получат по 150 тысяч рублей. Такое решение было принято губернатором в минувший четверг.. Но его воплощение потребовало кропотливой работы, к которой были подключены военкоматы, банки, министерство финансов, казначейства и правительство.

- Уже к концу дня сегодня средства должны появиться на картах более 100 мобилизованных парней, документы которых первыми поступили от военкоматов, - написал Василий Голубев.

Глава региона пообещал держать этот вопрос на контроле и дальше.

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Губернатор Василий Голубев ответил на вопросы дончан о частичной мобилизации.

Глава региона рассказал о выплатах и помощи семьям мобилизованных.