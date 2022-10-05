Василий Голубев: Ростовская область больше не является приграничным регионом

Теперь таможенники помогают пограничникам проводить технический досмотр Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовская область больше не приграничная территория, в связи с этим прекратили таможенный контроль на пунктах пропуска. Такое сообщение опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев.

- Ростовская область не является приграничным регионом после принятия в состав России четырех новых субъектов. С полуночи 5 октября в автомобильных пунктах пропуска через госграницу прекратили проведение таможенного контроля граждан и таможенного оформления грузов, - написал Василий Голубев.

При этом донской глава подчеркнул, что «пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность страны в условиях специальной военной операции». Работники таможни помогают проводить технический досмотр машин и людей.

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