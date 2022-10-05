На границе ДНР и Ростовской области прекратит свою работу таможня

Контроль и оформление на таможенном пункте «Успенка» не осуществляются с 00:00 5 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропускной пункт «Матвеев Курган — Успенка» между Ростовской областью и ДНР в ночь на среду, 5 октября, прекратил свою работу. Фотография объявления с соответствующей информацией появилась в социальных сетях.

Из опубликованного фото следует, что контроль и оформление на таможенном пункте «Успенка» не будут осуществляться уже с 00:00 5 октября.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в своем Телеграм-канале подтвердил упразднение таможенного контроля и таможенных операций в пунктах пропуска «Успенка - Матвеев-Курган», «Мариновка - Куйбышево», «Новоазовск - Весело-Вознесенка» и «Иловайск». Государственная граница, по его словам, с 5 октября приобрела статус границы между двумя субъектами Российской Федерации.

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