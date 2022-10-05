Таможня на границе ДНР и Ростовской области прекратила свою работу с 5 октября

Таможенные процедуры на границе прекращены с 10:15 утра 5 октября 2022 года. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Таможня на границе между ДНР и Ростовской областью 5 октября прекратила свою работу. Госграница между донским регионом и ДНР теперь приобрела статус административной границы между субъектами РФ. Об этом в своем телеграме рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, с 5 октября дня таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка - Матвеев-Курган», «Мариновка - Куйбышево», «Новоазовск - Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются. Таможенные процедуры прекращены с 10:15 утра. Остался только паспортный контроль и проверка на запрещенные к обороту предметы, такие как оружие.

Данное решение было принято в связи с опубликованием и вступлением в силу ФЗ «О ратификации Договора между РФ и ДНР о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».

В соцсетях появилась информация о том, что пропускной пункт «Матвеев Курган — Успенка» между ДНР и Ростовской областью прекратил свою работу в ночь на 5 октября . На опубликованном в интернете объявлении написано, что таможенный контроль и таможенное оформление на таможенном пункте «Успенка» осуществляться не будет с 00:00.

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