Губернатор Василий Голубев ответил на вопросы дончан о частичной мобилизации. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ответил на самые частые вопросы дончан о частичной мобилизации. Ответы он дал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что большинство вопросов поступает о единовременных региональных выплатах мобилизованным. Каждый из них должен получить по 150 тысяч рублей. Над этим вопросом уже поработали сотрудники военкоматов, банков, министерства финансов, казначейства и правительства. Губернатор пообещал, что к концу дня средства поступят на карты более сотни мобилизованных, которые были призваны первыми.

Также Василий Голубев рассказал, куда обращаться, чтобы семьи мобилизованных смогли получить обещанную помощь. Для этого был задействован региональный и муниципальный штаб общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Кроме того, над решением этого вопроса работают сотрудники правительства, социальной сферы, а помощь им оказывает волонтерский корпус.

Губернатор рассказал, что помощь семьям мобилизованных может быть разной. Например, детей помогут устроить в детский сад или школу, или кто-нибудь погуляет с домашним питомцем. Кроме того, найдут людей, которые окажут помощь в работе по дому или на приусадебном участке.

- Если кому-то требуется помощь то, можно обратиться по номеру круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11 (звонок бесплатный). Ваш звонок будет принят в работу, - отметил глава региона.

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Видео глава региона поделился в своем канале в Телеграме.