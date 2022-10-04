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Общество4 октября 2022 18:43

Губернатор Ростовской области поручил взять под опеку семьи мобилизованных военнослужащих

Внимание будет уделено каждой из таких семей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Губернатор Ростовской области поручил взять под опеку семьи мобилизованных военнослужащих.

Губернатор Ростовской области поручил взять под опеку семьи мобилизованных военнослужащих.

Фото: Правительство РО

Власти Ростовской области поручили взять под опеку каждую семью мобилизованных дончан. Соответствующее распоряжение дал губернатор донского региона Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Глава Ростовской области отметил, что необходимо уделить внимание каждой из таких семей, а в особенности тем, где есть дети-инвалиды.

В настоящее время в рабочую группу по вопросам ошибочной частичной мобилизации обратились порядка 150 раз. Сейчас по каждому из поступивших обращений идут проверки.

- Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем, - отметил Василий Голубев.

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Василий Голубев: "В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным".

В настоящее время по каждому из них проводятся проверки.