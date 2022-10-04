Губернатор Ростовской области поручил взять под опеку семьи мобилизованных военнослужащих.
Фото: Правительство РО
Власти Ростовской области поручили взять под опеку каждую семью мобилизованных дончан. Соответствующее распоряжение дал губернатор донского региона Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Глава Ростовской области отметил, что необходимо уделить внимание каждой из таких семей, а в особенности тем, где есть дети-инвалиды.
В настоящее время в рабочую группу по вопросам ошибочной частичной мобилизации обратились порядка 150 раз. Сейчас по каждому из поступивших обращений идут проверки.
- Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем, - отметил Василий Голубев.
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Василий Голубев: "В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным".
В настоящее время по каждому из них проводятся проверки.