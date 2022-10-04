Донской губернатор пообещал регулярно перечислять деньги в фонд поддержки мобилизованных

Сейчас частичную мобилизацию на Дону приостановили. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области открыли сбор средств для обеспечения нужд мобилизованных солдат и офицеров. Это решение поддержал губернатор Василий Голубев. Глава региона пообещал регулярно перечислять взносы в новый фонд, а также рекомендовал землякам последовать своему примеру.

- Первый же взнос в фонд сделаю сам, предложив всем своим коллегам - заместителям губернатора, министрам, остальным работникам правительства и органов исполнительной власти - последовать этому примеру. Буду делать отчисления в фонд на регулярной основе, - подчеркнул Василий Голубев.

Добавим, поддержать бойцов, которых отправили в зону специальной операции, могут все желающие - как частные лица, так и целые организации. За распределением денег будет следить наблюдательный совет, в состав которого войдут общественники.

Реквизиты фонда поддержки мобилизованных:

Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития

ИНН 6167065535 / КПП 616301001

Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:

Р/с: 40703810700050000605

К/с: 30101810460150000051

БИК 046015051

Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-Дону

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