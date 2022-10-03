Власти: задание по частичной мобилизации в Ростовской области выполнили в полном объеме

Новые сборы на Дону объявят, если поступят соответствующие указания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области уже набрали необходимое количество бойцов для участия в специальной операции. Новые сборы объявят, если поступят соответствующие указания. Такой комментарий озвучили сегодня, 3 октября, в донском правительстве.

- Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны России для Ростовской области, выполнено в полном объеме. При получении дополнительного задания работа будет продолжена, - прокомментировали журналистам в пресс-службе губернатора.

Добавим, о завершении военного призыва по мобилизации на Дону в конце сентября уже сообщал сам глава региона. Василий Голубев тогда заявил, что работу в этом направлении практически завершили.

Тогда же стало известно о том, что власти собираются направить солдатам и офицерам дополнительные выплаты по 150 тысяч рублей. Также было объявлено, что поступивших в ряды Вооруженных сил России должны обеспечить лекарствами и продовольствием.

Напомним, частичную мобилизацию в стране объявили 21 сентября. После этого из запаса вызвали граждан, которые ранее уже проходили службу в армии, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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Фотографии, сделанные на Дону, появились на страницах Washington Post, Associated Press и New York Time (подробности)