Призывные пункты Ростовской области оказались в центре внимания западных СМИ

Вооруженные силы страны пополнили солдаты и офицеры запаса
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Призывные пункты Ростовской области привлекли внимание ведущих зарубежных СМИ. Иностранные журналисты использовали фотографии, сделанные на донских сборных пунктах, для создания статей о частичной мобилизации в России.
Отметим, что в большинстве случаев для иллюстрации событий публиковали снимки из Батайска - показывали людей, которые явились по повестке, чтобы участвовать в специальной операции.
Новостные тексты и заметки с фотографиями из Ростовской области можно найти на сайтах ряда изданий, в том числе Washington Post, Associated Press и New York Time.
Напомним, в России частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Вооруженные силы страны пополнили солдаты и офицеры запаса, которые ранее проходили службу, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт. Бойцов из донского региона уже отправили на обучение, после этого их перебросят в зону СВО.
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