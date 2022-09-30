В Ростовской области мобилизованные бойцы приступили к освоению бронетехники

Солдаты и офицеры сейчас проходят курс теоретической подготовки. Фото: группа в МЛ Минобороны России

Мобилизованные бойцы из Ростовской области приступили к изучению современных образцов вооружения. Занятия проводят в донском регионе на территории одного из полигонов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России - в соцсетях опубликовали пост и видео.

Судя по съемке, некоторые бойцы уже активно осваивают бронетехнику. Как разъяснили в военном ведомстве, солдаты и офицеры сейчас проходят курс теоретической подготовки - им рассказывают об устройстве техники. Вскоре должны начать обучение по вождению колесных и легкобронированных машин с выполнением стрельб.

- Подготовка идет по планам: стрельбы, тактика, медицина и все, что нам, скорее всего, пригодится. Всему обучают, все рассказывают. Много практики. Боевой дух высокий. С ребятами сдружились. Друг другу доверяем, помогаем, подсказываем, - рассказал в видеоролике мобилизованный военнослужащий Алексей.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые находились в запасе. Речь идет о тех, кто уже проходил службу в армии, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт. Накануне губернатор Василий Голубев сообщил, что «задачи по частичной мобилизации в регионе практически завершены».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начали подготовку к осеннему призыву

Эти мероприятия не связаны с набором граждан для участия в специальной операции (подробности)