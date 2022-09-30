В Ростовской области начали подготовку к осеннему призыву

Весной 2022 года на службу отправились более 5 тысяч донских юношей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области началась подготовка к осеннему призыву. Набор в ряды Вооруженных сил страны будут проводить в обычные сроки - с 1 октября по 31 декабря, а также при строгом соблюдении санитарных мер. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Власти подчеркнули, «что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции, новобранцы в ней участия не принимают».

- Одной из основных задач остается организация подготовки граждан, подлежащих призыву, по военно-учетным специальностям в организациях отделения ДОСААФ. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен ГИБДД до завершения призывной кампании, - говорится в сообщении.

Напомним, весной 2022 года на службу отправились более 5 тысяч донских юношей.

- Муниципальные образования области справились с поставленными задачами по отправке молодого пополнения в войска. Лучшими оказались призывные комиссии Азова и Азовского района, Волгодонска, Новочеркасска, Цимлянского и Волгодонского районов, Шолоховского, Боковского, Кашарского и Верхнедонского районов, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

Добавим, до этого, с 21 сентября, в России проводили частичную мобилизацию граждан для участия в специальной операции. Накануне губернатор Василий Голубев сообщил, что задачи по этому направлению в регионе практически выполнили.

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