Алгоритм действий при получении повестки озвучил военный комиссар Ростовской области

После получения повестки нужно явиться в пункт сбора Фото: Мария ЛЕНЦ

Алгоритм действий при получении повестки в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» озвучил военный комиссар региона Игорь Егоров.

- После получения повестки гражданин должен явиться в пункт сбора, указанный в повестке, в назначенную дату и время. С собой необходимо будет взять документы и вещи, - разъяснил военком.

Ранее донские власти указали, что мобилизованные могут брать с собой из дома на службу. Предполагается, что в армии личный состав обеспечивают всем необходимым, однако не лишним будет запастись некоторыми предметами личной гигиены и частями экипировки.

Что разрешили брать: предметы личной гигиены, термобелье, батарейки (разные), фонарики, походную сидушку, подшлемник (спортивную шапку), перчатки тактические, теплоиды (химическую грелку), мультитулы (многофункциональный компактный инструмент).

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