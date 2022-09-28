В Ростове из-за частичной мобилизации с полок военторгов стали сметать берцы и рюкзаки

Берцы в военторгах пользуются повышенным спросом. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В ростовских магазинах военных товаров и специализированной одежды после объявления в России частичной мобилизации стали с невероятной скоростью раскупать ассортимент военной обуви и одежды, рюкзаков и всевозможных карематов.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала в одном из таких магазинов в центре города и узнала, что пользуется популярностью больше всего, а также сколько стоит стоит собрать бойца.

РЮКЗАКИ РАЗОБРАЛИ, БЕРЦЫ ПОКУПАЮТ ПО 30 ПАР В ДЕНЬ

В магазине довольно многолюдно. Молодые люди со своими с коллегами или родителями выбирают нужный размер обуви и одежды. В то время как на стенде, над которым виднеется вывеска «Рюкзаки», висит лишь один один — далеко не самый модный. Остальные, видимо, все разобрали. Догадку подтвердила сотрудник военторга.

- Рюкзаков у нас оставалось штук 30-50, - рассказывает директор этого магазина. - Но за последние три дня все разобрали. Нет в наличии.

Из рюкзаков на стенде остался только один. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По данным сотрудника военторга, такая же ситуация наблюдается по коврикам, пенкам и сидушкам. Берцы будущие бойцы берут по 20-30 пар в день, в то время как раньше покупали всего пар пять.

- Пользуются спросом и демисезонные костюмы камуфлированных расцветок, - уточнила продавец. - Штук тридцать в день покупают. Продавали бы и больше, но на остатках нет. Пустые полки: рюкзаки, спальники, карематы, сидушки — этого уже нет, а спрос есть. Люди звонят, спрашивают. И спрашивают больше, чем у нас есть.

ДВЕ РОСТОВСКИЕ ЗАРПЛАТЫ НА СБОРЫ

Магазин решил не поднимать цены на свои товары, несмотря на ажиотажный спрос. О потребности в новых поставках пишут, но пока не знают, есть ли где закупать.

Быстро уходит с полок и термобелье. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

По словам одного из посетителей военторга, чтобы одеться на военную службу, нужно выложить порядка двух средних ростовских зарплат — то есть около 70-80 тысяч рублей. Как отмечает мобилизованный в начале недели Сергей, в пункте сбора призванным одежду выдают. Но он ищет другого качества.

Берцы в магазине продаются по цене от 2,5 тысячи рублей за самые простые и до 6,5 тысячи рублей. Около 5-6 тысяч рублей стоит и демисезонный камуфляжный костюм, состоящий из куртки и брюк. Таких костюмов необходимо купить как минимум два. Зимняя военная куртка оценивается в 10 тысяч рублей.

Получившие повестку покупают камуфляжные костюмы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Сюда добавляется термобелье стоимостью от 3,5 тысячи рублей. Необходимо также купить балаклавы под каски и шлемы, перчатки и нижнее белье. Из-за большого спроса товаров самых ходовых размеров уже почти не осталось. Ведь кроме получивших повестку в военторг приходят за демисезонной одеждой обычные военные.

Напомним, ранее мобилизованным Ростовской области рассказали, что можно брать с собой из дома. В армии всех должны обеспечить всем необходимым, однако ряд вещей - от предметов личной гигиены до некоторых деталей одежды - можно брать с собой из дома, в том числе: термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, перчатки тактические, теплоиды (химические грелки), мультитул - многофункциональный компактный инструмент. Также мобилизованный может брать элементы экипировки, но Минобороны РФ рекомендует везти на службу только самое необходимое.

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