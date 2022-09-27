Нет белого платья, но больше чувств, любви и надежд: ЗАГС Батайска регистрирует рекордное количество семей во время частичной мобилизации

Всего за один день в ЗАГС Батайска поступило 19 заявлений на ускоренную регистрацию брака. Фото: Иван МАКЕЕВ

После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в Ростовской области стало расти количество «экстренных» свадеб, когда брак регистрируют в день подачи заявления и в считанные дни вместо положенного ожидания в целый месяц. Начальник ЗАГС в Батайске Наталья Тулина рассказала читателям «КП — Ростов-на-Дону», что сейчас приходится видеть меньше белых платьев, но больше сильных чувств, которыми молодые пытаются поделиться друг с другом в спешке, и надежды, что все будет хорошо.

СЕМЬИ РОЖДАЮТСЯ И ВОССОЕДИНЯЮТСЯ

- Не могу долго говорить: у нас тут очередь из женихов и невест, - предупреждает Наталья Павловна и что-то быстро отвечает заглянувшему в кабинет.

Быстро пробежавшись по документам, начальник находит нужные цифры.

- С 21 сентября день в день заключили брак по мобилизационным документам уже 15 пар. - И сегодня, во вторник, у нас очень большой поток людей, - замечает начальник. - Только за сегодня нам подали 19 заявлений на регистрацию брака в ускоренном режиме.

Далеко не каждая невеста успевает найти белое платье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще осознание, что, возможно, скоро тебя призовут отдать долг Родине во время частичной мобилизации, помогает воссоединяться семьям, заметила начальник ЗАГСа.

- Стало больше случаев, когда люди, много лет жившие вместе, у которых есть совместные дети, но они не состояли в браке, решаются узаконить свои отношения, - рассказывает Наталья Тулина. - И те, кто в сердцах развелись, но продолжали жить вместе — воспитывать детей, вести быт, подают заявление, чтобы отношения восстановить.

ЖЕНИЛСЯ И ОТПРАВИЛСЯ СЛУЖИТЬ

Три молодые семьи появились прямо за несколько минут до отправки в армию. Дело в том, что призывной пункт как и торжественный зал бракосочетания находились в одном и том же Дворце культуры.

- Получилось так, что смогли в торжественной обстановке ребят зарегистрировать, - улыбается Наталья Павловна. - Конечно, без гостей, в основном, приходят просто вдвоем. Парни по-спортивному были одеты, девчонкам тоже не до белого платья с фатой, но вы бы видели, как у них глаза горят! Столько чувств, любви, надежд, веры в лучшее.

Некоторые молодые все-таки успевают раздобыть костюмы-тройки и свадебные платья. Только приходят в ЗАГС не замученные долгой предсвадебной подготовкой, как это обычно бывает, когда заранее готовится большой праздник.

Провожая милых на сборный пункт невестами, три дончанки стали женами. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Если придут нарядные, еще лучше. А вообще мы всех с радостью регистрируем. И от всей души желаем счастья и всех благ, - делится начальник ЗАГС. - Приходят ребята с хорошим настроением, боевым. И все уверены, что мужья вернутся, и будет у них еще белое платье, тосты, гости. И мы в этом уверены!

НАША СПРАВКА

По информации управления ЗАГС по Ростовской области, в сентябре 2021 года на Дону было заключено 3213 браков. А за неполный сентябрь 2022 года, до 27 сентября включительно сыграно уже 3216 свадеб. Месяц еще не кончился...

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