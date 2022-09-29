Сотни людей выстроились в колонну, провожая мобилизованных бойцов из Зимовниковского района

Колонна людей растянулась на несколько километров. Фото: очевидцы

В Ростовской области мобилизованных бойцов из Зимовниковского района на службу проводили сотни людей - жители Дона целыми семьями с флагами, под патриотическую музыку выстроились вдоль дороги. Колонна растянулась на несколько километров.

Теплые проводы бойцов сняли на камеру очевидцы. Это видео появилось в социальных сетях, сейчас его активно обсуждают интернет-пользователи.

Не менее трогательные проводы на службу до этого прошли и в ряде других районов региона. Добавим, ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что в Ростовской области практически выполнили задачу по частичной мобилизации - солдат и офицеров запаса призывали в Вооруженные силы с 21 сентября. Участвовать в специальной операции будут те, кто уже служил ранее, имеют военно-учетные специальности и необходимый опыт.

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