На Дону создадут рабочую группу для решения вопросов неправомерно мобилизованных

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области все неправомерно мобилизованные будут возвращены обратно домой. Всеми вопросами по этой теме теперь будет заниматься специальная рабочая группа. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Поговорили с родными мобилизованных. У некоторых есть совершенно справедливые вопросы к правомерности мобилизации их мужей и сыновей. Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займется всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, - написал глава региона.

К слову, ранее на Дону уже решили один из спорных вопросов. Молодому человеку в поселке Углегорском повестка пришла во время болезни. Когда об этом стало известно, местные власти направили к призывнику медицинскую комиссию. Теперь парня будут ждать в военкомате только после полного выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор: в Ростовской области практически выполнили задачу по частичной мобилизации

Напомним, призыв в Вооруженные силы России начали с 21 сентября (подробности)