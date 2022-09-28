В Ростовской области власти отреагировали на историю с заболевшим призывником

Заболевший получил отсрочку до полного выздоровления Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области молодой человек, заболевший коронавирусом, получил отсрочку до полного выздоровления. Ситуацию с призывом 21-летнего жителя поселка Углегорского разрешили власти Тацинского района.

- Отреагировал на видеообращение мамы одного из призывников по мобилизации больного ковидом сына. Информирую: по месту проживания семьи направил медицинских работников для консультации. Ситуация взята на мое личное сопровождение. Мероприятия по призыву будут проводиться только после полного выздоровления, - написал в телеграм-канале глава районной администрации Сергей Сягайло.

Ранее региональные власти рассказали, что делать, если повестка пришла к мобилизованному солдату или офицеру во время болезни. В этом случае необходимо обязательно оформлять больничный лист, при отсутствии этого документа человека будут считать уклонистом.

- Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления следует явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями, - подчеркнули в правительстве.

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