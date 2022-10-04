Василий Голубев: "В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным"

В рабочую группу, занимающуюся вопросами ошибочной мобилизации, поступило уже порядка 150 обращений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Василий Голубев рассказал, что в рабочую группу, занимающуюся вопросами частичной мобилизации, поступило уже порядка 150 обращений. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В настоящее время по всем поступившим обращениям проводятся проверки. Около половины из этого количества мобилизованных уже вернулись домой. Глава региона заявил, что работа будет продолжаться.

- Поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных ребят. Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами, - написал Василий Голубев.

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Глава региона Василий Голубев пообещал, что все ошибочно мобилизованные вернутся домой.

Губернатор создаст рабочую группу для решения этих вопросов.