Более половины ошибочно мобилизованных в Ростовской области вернули домой

Всего рабочая группа получила 150 обращений по мобилизованным. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области рабочая группа получила более 150 обращений по мобилизованным. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем telegram-канале.

— Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем, — прокомментировал глава региона.

Губернатор также поручил организовать опеку семей мобилизованных мужчин.

— Считаю, что на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами, — написал губернатор.

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