Депутат из Ростова, который отправился добровольцем в зону СВО, рассказал о настоящих героях

Максим Гелас сменил строгие костюмы на бронежилет. Фото: официальный телегам-канал Максима Геласа

Ростовчанин Максим Гелас, депутат донского парламента, почти шесть месяцев помогал жителям Донецкой и Луганской республик. Мужчина отвозил туда гуманитарную помощь, а когда объявили частичную мобилизацию, записался добровольцем и отправился в зону специальной военной операции.

БРОНЕЖИЛЕТ ВМЕСТО КОСТЮМА

Сейчас вместо привычных строгих костюмов на депутате – бронежилет, а в его руках вместо папки с бумагами – автомат. В своем telegram-канале он рассказывает о жизни на линии фронта и о настоящих героях. Так, Максим Гелас выложил пост, в котором рассказал о военных, совершивших подвиги.

- Рядовой Андрей Никифоров. Действуя в составе орудийного расчета, оказывал артиллерийскую поддержку подразделениям, сдерживающим натиск превосходящих сил националистов. Метким огнем он подавил четыре огневые точки и уничтожил 15 боевиков. Наступление было сорвано, - рассказывает доброволец.

Еще один герой - младший сержант Александр Олейников. По словам Геласа, он на боевой машине помог подразделениям, которые вели оборонительный бой.

- Когда превосходящий по численности противник при поддержке артиллерии перешел в наступление, находящийся на замаскированной огневой позиции экипаж боевой машины открыл огонь, - продолжает Максим Гелас.

В результате младший сержант вывел из строя три боевых машины националистов, а еще уничтожил из пулемета десант противника. Российские бойцы без потерь заняли рубежи обороны.

Отметил депутат и группу лейтенанта Дмитрия Траценко, которая выполняла боевую задачу по обороне района. Во время боя подразделение уничтожило три огневые позиции националистов и 20 противников.

- Друзья, соратники, братья! Не надо ничего бояться! Мы - сила! Всегда об этом помните! Победа будет за нами, - написал Максим Гелас.

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