Депутат из Ростовской области отправился добровольцем в зону СВО

Депутат предстал перед подписчиками в камуфляже и с оружием. Фото: Телеграм-канал Максима Геласа

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Максим Гелас отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он опубликовал свои фото и видео в камуфляжной форме и с автоматом в своем Телеграм-канале.

- Наступило наше время — настоящих мужчин. Мы все должны встать на защиту нашей родины. Все на защиту идем и победа будет за нами. Вперед, ребята! - обратился на видео к своим подписчикам депутат.

До этого Максим Гелас опубликовал в своем микроблоге список депутатского призыва с фамилиями депутатов, которые отправляются в зону СВО добровольно и по мобилизации.

Позже депутат появился на видео из центра Луганска, праздновавшего присоединение Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к составу России.

- Все здесь, теперь мы одна большая дружная семья, - прокомментировал происходящее вокруг депутат.

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