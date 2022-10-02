Депутат из Ростовской области отправился добровольцем в зону СВО

Депутат предстал перед подписчиками в камуфляже и с оружием. Фото: Телеграм-канал Максима Геласа
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Максим Гелас отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он опубликовал свои фото и видео в камуфляжной форме и с автоматом в своем Телеграм-канале.
- Наступило наше время — настоящих мужчин. Мы все должны встать на защиту нашей родины. Все на защиту идем и победа будет за нами. Вперед, ребята! - обратился на видео к своим подписчикам депутат.
До этого Максим Гелас опубликовал в своем микроблоге список депутатского призыва с фамилиями депутатов, которые отправляются в зону СВО добровольно и по мобилизации.
Позже депутат появился на видео из центра Луганска, праздновавшего присоединение Луганской и Донецкой народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к составу России.
- Все здесь, теперь мы одна большая дружная семья, - прокомментировал происходящее вокруг депутат.
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