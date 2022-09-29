"Главное, быть с Богом в душе, тогда ничего не страшно": бежавший из Украины от нацистов батюшка и отец семерых детей рассказал, почему готов пойти в зону СВО

Священник Эдгар Корсак воспитывает семерых детей. Фото: из семейного архива героя публикации

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице Кутейниковской Зимовниковского района Ростовской области Эдгар Корсак – отец шестерых сыновей и одной дочки. Самому младшему ребенку в семье нет и года.

КАК СВЯЩЕННИК СТАЛ БЕЖЕНЦЕМ

Приход у сельского священника – небольшой, но, тем не менее, хлопот – всегда, хоть отбавляй. 35-летний батюшка – либо на службе, либо мчит в своей старенькой «Ладе» к односельчанам, которые нуждаются в духовной поддержке, либо помогает жене с детьми и хозяйством.

Несмотря на то, что дел всегда много, и иногда за день священник не успевает даже присесть, но батюшка не жалуется. Еще восемь лет назад он был самым настоящим беженцем.

Дело в том, что начинал служить отец Эдгар в Украине. Там окончил духовную семинарию, и там же был рукоположен – в начале в диаконы, а следом – и в священники. А потом, когда, по его слова, неприязнь к русским уже перестали скрывать, отец Эдгар понял: на Украине ни ему, ни его семье, а она на тот момент была уже большая, места нет.

- У меня мама родилась в России, есть родственники на Урале, - говорит священник. – Я всегда был русским.

А после майдана отец Эдгар на себе ощутил, как украинцы, особенно жители западной части страны, в штыки воспринимают русский язык.

"НА ДОНУ ИСПОКОН ВЕКОВ ТРУСОВ НЕ БЫЛО"

С переездом семья священника помогли друзья из России.

- Процесс был длительный. Но благодаря друзьям мы, наконец, обосновались на Дону, - пояснил батюшка.

Конечно, за событиями на Украине отец Эдгар следит. И, говорит, готов к мобилизации, если его помощь понадобиться в зоне СВО.

- А как иначе? Многие забыли, что значит Родина. Живут гламурными картинками из соцсетей. Кто-то бежит в Грузию. Но среди моих друзей и знакомых таких нет. На Дону испокон веков трусов не было, - продолжает священник.

К слову, к нему за благословлением на днях приходил местный житель.

- Настрой у него – крепкий. Главное, быть с Богом в душе, тогда ничего не страшно, - сказал батюшка.

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