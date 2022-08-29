"В выходные - никаких гаджетов!": многодетный священник из Ростовской области рассказал, что разрешает и к чему никогда не будет принуждать детей

Эдгар Корсак переехал с семьей в Ростовскую область из Харькова и стал настоятелем станичного храма. Фото: из архива семьи
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в станице Кутейниковской Зимовниковского района Ростовской области Эдгар Корсак и его жена Татьяна стали родителями в седьмой раз. Чуть меньше месяца назад на свет появился малыш Давид.
О том, как удается совмещать воспитание детей, служение в храме и многом другом он рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
«КОГДА СЛУЧИЛСЯ МАЙДАН, НА СЕБЕ ОЩУТИЛ ВСЮ НЕПРИЯЗНЬ К РУССКИМ»
Судьба 35-летнего мужчины вполне могла бы лечь в основу сценария фильма. Перед тем, как стать священником, кем только не работал Эдгар Корсак.
- Приходилось заниматься и физическим трудом, а еще трудился продавцом. Но с Богом я был всегда: помню, еще мальчишкой постоянно читал Евангелие, - говорит батюшка.
После школы Эдгар поступил в семинарию в Харькове.
- Дело в том, что я раньше жил на Украине. Там же венчался и стал отцом трех сыновей и дочки. В Украине меня рукоположили. Но когда случился майдан, я на себе ощутил всю неприязнь к русским, а я именно таковым себя и считал, и считаю. Ведь на Дону у меня – много друзей. А еще - мама родилась в России, есть родственники на Урале, - говорит священник.
Отец Эдгар и матушка Татьяна счастливы, что Бог дал им столько детей. Фото: из архива семьи
Посовещавшись, семья приняла решение о переезде. Помогли друзья, которые жили в Ростовской области. Так, пять лет назад, и поселились в донской станице на тот момент уже многодетные родители.
Кстати, к тому моменту, как Корсаки переехали на северо-восток Ростовской области, там только что достроили храм Покрова Пресвятой Богородицы, в котором батюшка и стал настоятелем.
«ПРОСИЛ БОГОРОДИЦУ О ДОЧЕРИ»
Священник говорит, что они с женой никогда не планировали быть многодетными родителями.
- Но Господь дал: все как-то само собой получилось, - улыбается он.
К слову, единственную дочь родители долго вымаливали.
- Просили Богородицу о дочери. Малышку назвали в честь Божией Матери - Марией, - продолжает отец Эдгар.
Глава семьи с детворой всегда помогают Татьяне. Фото: из архива семьи
ДЕНЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ЗАБЫТЬ
Батюшка не скрывает, что семья – это труд.
- Младшие дети - совсем маленькие. Жена постоянно хлопочет, присесть некогда. Конечно, я ей помогаю. Но так случается, что меня часто не бывает дома, могут позвонить в любой момент. Не дай Бог, у кого-то - горе. И люди просят меня приехать, потому что нужна поддержка, - делится священник.
Никогда не забудет отец Эдгар выписку жены и новорожденного Давида.
- В этот день с утра я крестил в храме ребенка. Потом – похороны многодетной семьи: супруги и их трое детей разбились в аварии. Я отпевал усопших. Самое страшное – это когда хоронят детей. Хуже быть ничего не может. И после отпевания я поехал встречать жену и сына из роддома, - рассказывает отец Эдгар.
Батюшка признается, что в родительстве для него самое тяжелое это то, что он не может уделять детям столько внимания, сколько бы хотелось.
- Ведь меня просят и ночью, и в выходные приехать и исповедовать, а также пособоровать умирающего родственника. И я просто не имею морального права отказать людям, - поясняет священник.
Отец Эдгар говорит, что самые счастливые моменты в жизни это те, когда вся семья в сборе. Фото: из архива семьи
50 ПОКЛОНОВ И ЗАПРЕТ НА ГАДЖЕТЫ В ВЫХОДНЫЕ
К слову, детвора с радостью помогает отцу в храме.
- Мальчишки у меня и пономари, и звонари, - улыбается многодетный папа.
Семья любит проводить время вместе. Фото: из архива семьи
Кстати, у Эдгара и Татьяны есть несколько правил в воспитании ребят.
- Субботу и воскресенье – никаких компьютеров и телефонов. А если вдруг мальчишки себя несносно ведут, то могу заставить и пятьдесят поклонов сделать. Но вот к чему никогда не принуждаю, так это к исповеди и причастию. Мне кажется, будь то взрослый, либо ребенок, но человек должен делать это по зову сердца, а не потому, что кто-то заставил, - сказал батюшка.
А еще, уверен священник: семья – это не только труд и ответственность, но и сила!
- Главное - держаться вместе. А супругам – уважать друг друга, - улыбнулся он.
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