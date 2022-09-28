«Котелок уже есть, ищу спальный мешок»: преподаватель из Ростовской области сам пришел в военкомат, узнав о частичной мобилизации

Учитель из Таганрога отправился в воекомат сразу, как узнал о частичной мобилизации Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Таганрога Ростовской области, что недалеко от границы, 34-летний Евгений Иванов (имя изменено — прим. ред.), отец двоих сыновей - семи и двух лет. Мужчина преподает техническую специальность в одном из колледжей, а в армии служил десять лет назад.

- В военнике у меня написано, что я водитель-механик, а еще, что должен, в случае чего, явиться в военкомат без повестки, - рассказывает Евгений корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

«ЖЕНА НЕ ДАЛА ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ»

Поэтому в первый же день объявления частичной мобилизации преподаватель сам пошел в военкомат.

- А там мне сказали, что повестки пока нет. Я хотел подписать контракт, как сделали многие знакомые. Ведь самое неприятное — это ждать и грызть себя вопросом: «Заберут — не заберут». Да и планов никаких нельзя строить, находясь на гражданке в ожидании повестки. Но жена не дала подписать контракт, - продолжает мужчина. - Поэтому придется ждать повестку.

Ростовская область отправляет мобилизованных резервистов. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

«НАШЕЛ СВОИ АРМЕЙСКИЕ БЕРЦЫ»

К слову, к поездке на Донбасс преподаватель уже начал готовиться.

- В нашем воентроге цены очень высокие. Впрочем, оно всегда так было. Поэтому смотрю нужный мне товар и на рынке для охотников и рыбаков, и в интернет-магазине. Кстати, котелок у меня уже есть, я его купил в 2014 году, когда украинцы принялись за Донбасс. Нашел свои армейские берцы - они еще живые. Есть фляга армейская, ремень, ложка.

Приготовил мужчина и термобелье. А еще — кнопочный телефон.

- Это неубиваемая старая "Нокиа". Также телефон можно использовать вместо фонарика, - пояснил преподаватель.

СПАЛЬНЫЙ МЕШОК И ТАКТИЧЕСКИЙ РЮКЗАК

А вот с чем проблемы, так это со спальным мешком.

- Нужен хороший спальник, а не такой, который туристы летом на море берут. Нормальный, для зоны СВО, должен выдерживать морозы до минус 30 градусов. Сейчас ищу себе такой,- говорит педагог.

Также таганрожец озадачен поиском большого тактического рюкзака.

- Мешок размером поменьше, с которым выходить на боевое задание, у меня уже есть, - добавляет мужчина.

Контракт таганрожец не подписал, но ждет повестки. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

По словам Евгения, информацию о вещах, которые надо взять с собой, он черпает от бойцов с «передка» (так называется передовая линия фронта — прим. ред.)

- У нас же приграничный город, и бойцы из Донбасса приезжают в Таганрог. Они и рассказали мне, что может понадобиться мобилизованным, - продолжает он. - А вот по военной части - бронежилеты, каски, автоматы - это все там есть.

К слову, видеоролики о правилах ведения боя таганрожец не изучает

- Во-первых, я водитель по специальности, и меня не станут посылать в атаку. А во вторых, я не выгляжу как Халк, - смеется Евгений.

"Я СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ ДАВНО"

Несмотря на то, что свою физическую подготовку сам преподаватель оценивает как среднюю, да и здоровье, признается он, не идеальное, такой сценарий, как прятаться от военкомата, дончанин не рассматривает.

- Надеяться на то, что пронесет — не вижу смысла. Тут либо мы, либо те, кто, по сути, заваливают Украину оружием. Те, кто прячутся, не понимают, что происходит. Это - напуганные люди, - рассуждает Евгений. - Вот когда в курятник бросишь палку, куры кудахчут и бегут в разные стороны. Так и сейчас. Но ведь мужчины должны включать рациональное мышление, а не руководствоваться инстинктами. Лично я для себя выбор сделал давно. К повестке готов, уже и вещи почти собраны. Вот только сыновьям пока ничего не говорю, чтобы не переживали.

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