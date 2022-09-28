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Общество28 сентября 2022 18:08

Глава региона Василий Голубев пообещал, что все ошибочно мобилизованные вернутся домой

Губернатор создаст рабочую группу для решения этих вопросов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Глава региона Василий Голубев пообещал, что все незаконно мобилизованные вернутся домой.

Глава региона Василий Голубев пообещал, что все незаконно мобилизованные вернутся домой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в одну из региональных воинских частей, где пообщался с мобилизованными дончанами и их родственниками. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Призывники озвучили главе региона интересующие их вопросы. У некоторых из них оказались неактивными выданные банковские карты. Василий Голубев оперативно связался с управляющими банков и пообещал, что проблема в ближайшее время будет решена.

Также губернатор пообщался и с родственниками призывников. Многих из них очень волновал вопрос о правомерности призыва их мужей и сыновей, так как у них нет боевого опыта или имеются различные заболевания.

- Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займется всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, все неправомерно мобилизованные будут возвращены, - заверил Василий Голубев.

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Мобилизованным в Ростовской области выплатят по 150 тысяч рублей.

Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.