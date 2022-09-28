Глава региона Василий Голубев пообещал, что все ошибочно мобилизованные вернутся домой

Глава региона Василий Голубев пообещал, что все незаконно мобилизованные вернутся домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прибыл в одну из региональных воинских частей, где пообщался с мобилизованными дончанами и их родственниками. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Призывники озвучили главе региона интересующие их вопросы. У некоторых из них оказались неактивными выданные банковские карты. Василий Голубев оперативно связался с управляющими банков и пообещал, что проблема в ближайшее время будет решена.

Также губернатор пообщался и с родственниками призывников. Многих из них очень волновал вопрос о правомерности призыва их мужей и сыновей, так как у них нет боевого опыта или имеются различные заболевания.

- Принял решение создать при региональном правительстве рабочую группу, которая займется всеми этими вопросами. Будем досконально разбираться в каждом случае, все неправомерно мобилизованные будут возвращены, - заверил Василий Голубев.

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