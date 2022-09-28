Мобилизованным в Ростовской области выплатят по 150 тысяч рублей

Деньги на выплаты поступят из бюджета региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области мобилизованным солдатам и офицерам единоразово выплатят по 150 тысяч рублей. Деньги поступят из бюджета региона. Об этом 28 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Всем призванным в связи с частичной мобилизацией полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Соответствующее решение принял накануне. Выплаты начнем в ближайшие дни, - прокомментировал глава региона.

Также, по словам Василия Голубева, к этому моменту на Дону практически выполнили задачу по частичной мобилизации. Призыв в Вооруженные силы из запаса ведут с 21 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семьям погибших военных из Ростовской области выплатят по 2 млн рублей. Как получить деньги?

Условия предоставления материальной помощи разъяснили в опубликованном постановлении властей (подробности)