В Ростовской области семьям погибших участников СВО выплатят по 2 млн рублей

Постановление подписал губернатор Василий Голубев. Фото: портал правовой информации Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о единовременных выплатах семьям погибших военных, которые участвовали в специальной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Документ можно найти на сайте правовой информации донского региона.

Так, размер материальной помощи составляет 2 млн рублей. Эту сумму будут делить между ближайшими родственниками умершего - деньги могут направить супруге, детям, родителям (усыновителям).

За выплатой нужно обращаться не позднее 12 месяцев с даты гибели военного. В органы соцзащиты населения по месту жительства следует принести заявление и пакет документов, которые заверят и передадут в Минтруд региона. Ведомство будет изучать бумаги в течение 20 дней. После этого при положительном решении в течение 10 дней сумму должны перечислить на расчетные счета.

Отметим, что в выплатах могут отказать, если в соцзащиту были предоставлены не все документы или в них изначально имелись неверные сведения.

Какие документы требуются:

- удостоверение личности члена семьи

- свидетельство о смерти военного

- свидетельства о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка. Если эти бланки на иностранном языке, нужен нотариально заверенный перевод

- удостоверение личности законного представителя ребенка или недееспособного члена семьи

- документ, удостоверяющий полномочия представителя по доверенности

- также нужны копии этих документов

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