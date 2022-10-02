Василий Голубев показал, как мобилизованные проходят боевую подготовку на полигонах

На учебных полигонах мобилизованные обновляют навыки владения оружием, управления военной техникой. Фото: Телеграм-канал Василия Голубева

Губернатор Ростовской области Василий Голубев показал, как дончане, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку на полигонах региона. Видео глава Дона разместил в своем аккаунте в Телеграм-канале.

- На учебных полигонах мобилизованные парни обновляют навыки владения оружием, управления военной техникой, - прокомментировал видео Василий Юрьевич. - Подготовку ведут опытные военные инструкторы. Настрой у ребят боевой. Будем ждать их возвращения с победой!

- Мы даем всю материальную базу — теорию, практику. Начинаем с нуля,- говорит старший преподаватель тактико-специальной подготовки Евгений. - Индивидуальный подход к каждому мобилизованному. Все вопросы решаются на месте. Нам приятно с ними работать. У них огонек в глазах. Они рвутся в бой.

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