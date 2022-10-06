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Общество6 октября 2022 5:41

Губернатор Василий Голубев поручил навестить семьи мобилизованных дончан

Им будет оказана различная помощь
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Губернатор Василий Голубев поручил навестить семьи мобилизованных дончан.

Губернатор Василий Голубев поручил навестить семьи мобилизованных дончан.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение навестить семьи каждого из мобилизованных дончан и поинтересоваться, какая им необходима помощь. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Семьи военнослужащих смогут получить помощь, обратившись в штаб общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В его состав входят сотрудники правительства, социальные работники и волонтеры. Члены семей мобилизованных могут получить помощь в виде устройства детей в детский сад или школу, выгула домашних животных или помощи по дому.

Семьи, которым срочно нужна помощь, могут позвонить на круглосуточную горячую линию 8 (800) 200-34-11 и попросить о ней.

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Губернатор Василий Голубев ответил на вопросы дончан о частичной мобилизации.

Глава региона рассказал о выплатах и помощи семьям мобилизованных.