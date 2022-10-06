Губернатор Василий Голубев поручил навестить семьи мобилизованных дончан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение навестить семьи каждого из мобилизованных дончан и поинтересоваться, какая им необходима помощь. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Семьи военнослужащих смогут получить помощь, обратившись в штаб общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В его состав входят сотрудники правительства, социальные работники и волонтеры. Члены семей мобилизованных могут получить помощь в виде устройства детей в детский сад или школу, выгула домашних животных или помощи по дому.

Семьи, которым срочно нужна помощь, могут позвонить на круглосуточную горячую линию 8 (800) 200-34-11 и попросить о ней.

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