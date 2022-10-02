Военком Ростовской области рассказал о зарплате мобилизованных резервистов

Дончане, призванные в рамках частичной мобилизации, отправились в войска. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Военный комиссар Ростовской области назвал зарплату, которую будут получать призванные по частичной мобилизации. Как сообщил военком во время интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону», военнослужащие ежемесячно смогут зарабатывать около 200 тысяч рублей.

- По указу Президента РФ об объявлении частичной мобилизации, граждане, призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту, - объяснил Игорь Анатольевич.

Также военком добавил, что для выполнения задач в зоне специальной военной операции при пересечении границы наступает право на получение командировочных каждый день.

- Это 53 доллара по фиксированному курсу в 80 рублей и дополнительно еще два оклада. В целом, в месяц получается около 200 тысяч рублей. Офицеры получат более двухсот тысяч, - объяснил Игорь Егоров.

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