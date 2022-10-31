В Ростовской области для мобилизованных бойцов закупили вещи на 63 млн рублей

Весь полезный груз по мере поступления отправляют в центр обеспечения ЮВО. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области для мобилизованных бойцов закупили необходимые вещи на 63 млн рублей. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает сайт донского правительства.

Известно, что деньги потратили на спальные мешки, обувь, комплекты теплого белья, рюкзаки, термоковрики и другие предметы. Перечень того, что уже приобрели, был одобрен попечительским советом фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Весь полезный груз по мере поступления сначала отправляют в центр обеспечения ЮВО, а затем распределяют среди военных.

Как отмечают власти, в фонд и сейчас продолжают поступать средства от предприятий и жителей Дона. Это дополнительная поддержка для солдат и офицеров. Напомним, ранее предложения граждан и ветеранского сообщества о помощи мобилизованным были поддержаны губернатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область закупила 66 коров в Австрии

Перед отправкой животные прошли карантин (подробности)