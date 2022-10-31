Ростовская область закупила 66 коров в Австрии

Животные клинически здоровы, перед отправкой они прошли карантин. Фото: пресс-служба Россельхознадзора Ростовской области.

Партию крупного рогатого скота из Австрии в количестве 66 голов закупили для Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

- Управлением Россельхознадзора в период с 20 по 30 октября 2022 года в пункте ветеринарного оформления «Егорлыкский» оформлено при ввозе на территорию Ростовской области из Австрии 66 голов крупного рогатого скота, - говорится на сайте ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, сельскохозяйственные животные клинически здоровы, а перед отправкой они прошли карантинирование. Коровы были выпущены с предприятий, включенных в список организаций, имеющих право на поставку живых животных на территорию РФ.

Уточняется, что разрешение на ввоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

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