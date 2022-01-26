В Ростовской области объем производства молока увеличили на 5%

На средства федерального и областного бюджета смогли модернизировать 20 молочных ферм. Фото: сайт правительств РО.

В Ростовской области за год объем производства молока увеличили на 5%. Всего сельхозорганизации получили почти 260 тысяч тонн продукта. Информацию об этом озвучили на совещании по вопросу развития АПК, сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, продуктивность коров впервые превысила 7000 кг и достигла 7090 кг, в фермерских хозяйствах - 6320 кг. Таким образом, годовой прирост составил 3%.

- Достижение таких показателей стало возможным, в том числе благодаря господдержке, на которую выделили порядка 400 млн рублей. На средства федерального и областного бюджета животноводы смогли модернизировать 20 молочных ферм, - рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

В 2021 году с помощью господдержки приобрели фермеры приобрели 967 голов племенного молодняка для молочного направления, в том числе 727 животных импортной селекции и 240 отечественной. Также смогли закупить оборудование на сумму 120 млн рублей.

В правительстве добавили, что по итогам прошлого года в сфере переработки и экспорта молока обозначилось сразу несколько позитивных тенденций. Например, на 13-14% вырос объем производства сыров и творога, на 35,7% увеличили поставки в другие страны, объем составил 4,2 тысячи тонн на 19 млн долларов США. Экспорт молока и сливок повысился на 30%, то есть до 26,7 тысячи тонн на 14,3 млн долларов США.

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