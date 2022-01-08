Производство коммунальной техники собираются открыть на «ТагАЗе» в Ростовской области

О развитии экономики отчитался замгубернатора Александр Скрябин. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области на площадке «ТагАЗа» планируют открыть производство коммунальной техники и сельхозмашин. Инвестором этого проекта намерен выступить «Ростсельмаш», сообщает сайт донского правительства.

Об этих планах главе региона Василию Голубеву рассказал замгубернатора Александр Скрябин. Чиновник также сообщил об инвестиционной активности по другим направлениям, в том числе сейчас вкладывают деньги в строительство тракторного завода и модернизацию нефтеперерабатывающего предприятия в Новошахтинске.

Общий объем привлеченных средств в конце 2021 года составил более 240 млрд рублей, это на 19% больше, чем год назад. Также, по словам Александра Скрябина, по итогам прошедших 12 месяцев ожидается рост как в целом по экономике, так и по ее основным отраслям.

- Все сформированные заделы вошли в «100 губернаторских проектов» и требуют постоянного сопровождения. То, что в наступившем году мы будем заниматься проектами будущего, совершенно очевидно. Планку по объему инвестиций следует повышать, и это требует больших усилий. В такой работе важно все до мелочей, - подчеркнул Василий Голубев.

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