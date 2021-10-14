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Общество14 октября 2021 16:43

В Ростовской области построят пункт захоронения отходов АЭС

Подрядчик выполнит этот контракт за 56 миллионов рублей
Ангелина СКИБА
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Пункт будет находиться рядом с атомной станцией и занимать площадь в 0,5 га

Пункт будет находиться рядом с атомной станцией и занимать площадь в 0,5 га

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе построят областной пункт захоронения низкоактивных отходов АЭС объемом 11 тысяч кубометров. Об этом сообщает «Город N».

Объект собираются возвести в промзоне Волгодонск-28 на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района. Он будет находиться рядом с атомной станцией и занимать площадь в 0,5 га.

Строительство должны начать в 2023 году, завершение работ наметили на 2028 год. Подрядчик выполнит этот контракт за 56 миллионов рублей.

Предполагается, что в новый пункт будут свозить горючие и негорючие отходы. Они не будут радиоактивными, но потребуют радиационного контроля. Их обещают хранить в закрытых 200-литровых бочках на глубине до 5 метров.

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