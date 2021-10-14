В Ростовской области построят пункт захоронения отходов АЭС

Пункт будет находиться рядом с атомной станцией и занимать площадь в 0,5 га Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донском регионе построят областной пункт захоронения низкоактивных отходов АЭС объемом 11 тысяч кубометров. Об этом сообщает «Город N».

Объект собираются возвести в промзоне Волгодонск-28 на территории Жуковского сельского поселения Дубовского района. Он будет находиться рядом с атомной станцией и занимать площадь в 0,5 га.

Строительство должны начать в 2023 году, завершение работ наметили на 2028 год. Подрядчик выполнит этот контракт за 56 миллионов рублей.

Предполагается, что в новый пункт будут свозить горючие и негорючие отходы. Они не будут радиоактивными, но потребуют радиационного контроля. Их обещают хранить в закрытых 200-литровых бочках на глубине до 5 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове начали подготовку к межеванию земли для строительства Западной хорды

Работу над проектом должны завершить в 2022 году (подробности)