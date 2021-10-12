В Ростове начали подготовку к межеванию земли для строительства Западной хорды

Проект межевания должны подготовить до конца июля 2022 года. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев распорядился подготовить проект планировки и межевания Западной хоры в Ростове. Этот документ должны подготовить до 29 июля 2022 года, сообщает сайт донского правительства.

Речь идет об участке будущего Ростовского транспортного кольца. Предполагается, что этот отрезок пути проложат параллельно Левенцовске через улицу Пескова, несколько ж/д линий, реку Мёртвый Донец, вдоль Кумженской рощи с переходом в район площади Рыбака. Эта дорога станет полноценным дублёром улицы Малиновского.

Ранее в Минтрансе заверили, что проезжую часть построят вдали от жилой застройки. Также трассу пообещали оборудовать шумозащитными экранами. Западная хорда должна вывести автотрафик за пределы города и обеспечить связь между районами.

Кроме новой хорды в транспортное кольцо должны войти еще около десятка дорог федерального, регионального и местного значения. Общая протяжённость объезда составит порядка 110 км, в целом на проект должны потратить свыше 150 млрд рублей инвестиций.

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