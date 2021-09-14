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Общество14 сентября 2021 9:41

Минтранс: Западную хорду в Ростове построят вдали от жилой застройки

Дорога обеспечит доступность Левенцовки, СНТ «Изумруд» и «Сириус»
Ангелина СКИБА
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Речь идет о трассе, примыкающей к развязке А-280 Ростов - Таганрог. Фото: сайт Минтранс РО

Речь идет о трассе, примыкающей к развязке А-280 Ростов - Таганрог. Фото: сайт Минтранс РО

Строительство Западной хорды в Ростове будут вести вдали от жилой застройки. Также, чтобы не было шума, установят специальные экраны. Новая дорога выведет транспортные потоки за пределы города и обеспечит связь между районами, рассказали в пресс-службе донского Минтранса.

- Автодорога не только решит вопрос с выводом транзитного транспорта, но и обеспечит дополнительную доступность микрорайона Левенцовский, СНТ «Изумруд» и «Сириус», - говорится на сайте ведомства.

Такое разъяснение пресс-служба министерства опубликовала в ответ на заявления в СМИ. Ранее жители Левенцовки высказали недовольство по поводу размещения будущей автодороги. Ростовчане опасаются шума и возможного вреда экологии.

Добавим, речь идет о трассе, примыкающей к развязке А-280 Ростов - Таганрог. Ее должны проложить через Доватора и по западной границе Левенцовки, на участке от Малиновского до Портовой. Также в рамках проекта планируют запустить кольцевое движение на Всесоюзной и возвести эстакаду, соединяющую Малиновского и саму хорду.

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