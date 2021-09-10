В Ростовской области обход Аксая планируют завершить на год раньше срока

Обход Аксая - важная часть Ростовского транспортного кольца. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области строительство обхода Аксая планируют завершить к 1 декабря 2023 года. Общая стоимость проекта - 85 млрд рублей, при этом на финальные работы должны досрочно выделить еще 14 млрд рублей. Эти цифры озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает сайт донского правительства.

- Считаю, что это очень важный проект, успешно реализовывается ряд этапов. Поручил ускорить строительство обхода Аксая - важную часть Ростовского транспортного кольца. Обход должны сдать на год раньше срока. Думаю, что 1 декабря 2023 года он будет запущен вместо 30 декабря 2024 года, - сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Василий Голубев добавил, что сама кольцевая дорога вокруг Ростова имеет большое значение не только для ростовчан, но и для всей Ростовской агломерации.

- Решения, которые были приняты по транспортному кольцу, принципиально изменят развитие агломерации «Большой Ростов». Это важно, это развитие всех соседних территорий, - прокомментировал Василий Голубев.

В ответ Марат Хуснуллин высоко оценил возможности области в сфере дорожного строительства. По объемам работ регион сейчас находится на втором месте в стране. По словам вице-премьера, более 60 млрд рублей федеральных и региональных средств расходуется на развитие транспортной инфраструктуры.

Также на совещании стало известно, что движение по основному ходу Сальского кольца на М-4 «Дон» должны запустить уже этой осенью.

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