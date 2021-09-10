Строительство скоростного трамвая в Ростове поддержат федеральные власти

Речь идет о линии, которая должна связать микрорайон Суворовский и Октябрьский район. Фото: сайт администрации Ростова

Федеральные власти поддержат строительство скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Речь идет о линии, которая должна связать микрорайон Суворовский и Октябрьский район города. Об этом во время рабочей поездки по Ростовской области сообщил куратор ЮФО, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Получил обращение по поводу скоростного трамвая. Мы внимательно эту тему изучим. Думаю, что будем помогать средствами из федерального бюджета, чтобы в Суворовский и Октябрьский район была проведена линия легкорельсного транспорта, - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер посетил донской край вчера, 9 сентября. Гость побывал на объектах строительства и реконструкции, в том числе проверил ход работ по возведению Ростовского транспортного кольца. Марат Хуснуллин высоко оценил возможности региона в этом направлении, а также добавил, что Ростовская область находится на втором месте по стране - более 60 млрд рублей федеральных и региональных денег расходуется на развитие транспортной инфраструктуры.

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