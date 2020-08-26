Строительство легкого метро в Ростове может начаться уже в 2023 году

К работам могут приступить уже в первом полугодии 2023 года. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Строительство легкого метро в Ростове-на-Дону может начаться уже в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщил министр транспорта области Андрей Иванов на заседании регионального правительства 26 августа.

— До 2022 года поручено обеспечить разработку обоснования инвестиций проведения технологического ценового аудита строительства линий рельсового пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону, так называемого легкого метро. До 2023 года поручено обеспечить проектирование строительства линий рельсового пассажирского транспорта в городе, а в первом полугодии 2023 года - приступить к началу строительства, — сообщил Иванов в своем докладе.

Легкое метро — это скоростной низкопольный трамвай. Скорость транспорта может превышать 21 километра в час. Ранее власти сообщали, какие маршруты транспорта планируются на первом этапе. Во-первых, это два маршрута между микрорайоном Левенцовским и старым аэропортом. Еще два маршрута должны пройти между коммерческо-рекреационным кластером Левого берега Дона, микрорайоном ЖК «Суворовский» и рынком Верхний Темерник.

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