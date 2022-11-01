В Каменске-Шахтинском сняли режим ЧС и отменили подвоз питьевой воды

Вода была непригодна для питья и приготовления пищи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области на территории Каменска-Шахтинского отменили режим ЧС, который ранее был введен из-за опасных веществ в водопроводной воде. Сейчас ситуация нормализовалась, и качество ресурса, подаваемого в краны, улучшилось, заявили местные власти.

- Предоставили результаты лабораторных исследований. В связи с улучшением показателей предложили снять режим ЧС. Также планируется отменить подвоз питьевой воды населению. Горожанам можно использовать воду только после кипячения, - подчеркнули в администрации Каменска-Шахтинского.

Напомним, чрезвычайную ситуацию в городе объявили 21 октября. Такое решение было принято из-за превышения бромдихлорметана и дибромхлорметана. Вода была непригодна для питья и приготовления пищи, ее разрешалось использовать только в технических целях, в том числе для уборки, мытья посуды, стирки белья и купания.

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